Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımları atıyoruz" dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'ndaki konuşmasında, bugünkü toplantıda hem çiftçilerle hasret gidereceklerini hem de müjdeleri paylaşacaklarını söyledi.

Çiftçi ve toprak denilince Aşık Veysel'i anmamanın mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, Veysel'in şarkısındaki "Dost dost diye nicesine sarıldım/Benim sadık yarim kara topraktır" sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanoğlu ne kadar beyhude dolaşırsa dolaşsın ne kadar başka meşgalelerle oyalanırsa oyalansın tek sadık yarinin toprak olduğunu anlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sanayi devrimi ve ardından yaşanan teknoloji devrimi, insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de tahılı, meyvesi, sebzesi, hayvanı başta olmak üzere altında ve üstünde yetişen tüm değerleriyle toprağımıza sahip çıkmanın, onu işleyen çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizin nüfusunun 85 milyonu, dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bir dönemde toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden, geleceğini ihmal etmiş demektir. Her küresel kriz, gıda üretimi ve tedariğinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatmaktadır."

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"Politikalarımızı bu büyük ekosistemin unsurlarının tamamını gözeterek oluşturuyoruz"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğramasının dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardığına vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak, insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük. Elbette bu durum, kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin, sağladığımız kolaylıkların, yaptığımız düzenlemelerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugünkü buluşmamız da aynı çabanın bir tezahürüdür. Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve onun ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile onu üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları ayrı tutmuyoruz. Kooperatiflerimizden tarım ürünlerini girdi olarak kullanan gıda, tekstil, ilaç, kozmetik sanayisine, meslek örgütlerinden üniversitelere kadar bu alanda özellikle ilgili tüm yapıları aynı sistemin bir parçası olarak görüyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı bu büyük ekosistemin unsurlarının tamamını gözeterek oluşturuyoruz."





"Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincirin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini iyi bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun için çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımları atıyoruz. Ziraat Bankamızın tarım sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze genişliğine sahiptir. Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle desteklerle teşviklerle güçlendirirken aslında sistemin tamamına hitap ediyoruz. Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımı gibi yöntemlerle özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle kooperatif ve kurum temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmamızı da tüm bu gayretlerin özeti, bir sunumu olarak değerlendiriyorum."