Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mutabakat açıklaması: Güvenli bölgeden teröristlerin çekilmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmayı değerlendiren Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi.

SÜREÇ İŞLİYOR

Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

işte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaklaşık 9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç oldu. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız birçok görüşmeler var.

Bunların bir kısmını BM genel kurul sırasında yaşadık.

Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi sayın Trump ile yaptığımız görüşmede bir heyet gönderirseniz bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz dedik.

Kendisi de sağolsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler.

Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar.

Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz bu 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu.

444 km'lik bir uzunluk.

Sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. 120 saati başarıyla bitirilebilirse salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak.

Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz.

REKLAM

Sabah Milli Savunma bakanımla görüştüm bunların çekilmeye başladığını kendileri de ifade ettiler.

DÜNYA ABD ile varılan mutabakatın ardından Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede sessizlik hakim

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

DÜNYA 120 saatlik mutabakat: Türkiye alanda kıpırdayan yaprağı dahi takip edecek

GÜNDEM Münbiç ile Ayn El Arab düğümü Ruslarla çözülecek

DÜNYA ABD basını Ankara-Washington arasındaki anlaşmayı yazdı: Türkiye zafer kazandı

DÜNYA ABD ile Türkiye’nin mutabakatı üzerine Rusya’dan ilk açıklama: Türkiye'yi haklı buluyoruz

DÜNYA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı