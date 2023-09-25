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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan'a kritik ziyaret: Ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun hemen ardından gerçekleşecek ziyarette ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak.

13:32 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.


Erdoğan, TUR uçağıyla saat 13:15 gibi Nahçıvan'a iniş yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a geldi.


Aliyev ile baş başa görüşecek Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alınması, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri bekleniyor.



Karabağ'da bir depoda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Karabağ'da bir depoda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Karabağ bölgesindeki Kelbecer şehrinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar ateşkes kararı sonrasında silahlarını teslim ederken, bölgede tarama faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi. Öte yandan, uzun yıllar Kelbecer'de “Demirli” bakır-molibden madeninde kaçak faaliyetlerde bulunan şirkete ait binaların askeri amaçlı kullanıldığı belirlendi. Açıklamada, bölgede yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu firmanın tesislerindeki depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Nahçıvan
#Zengezur Koridoru
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