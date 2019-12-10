Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Nobel tepkisi Utanç vericidir, rezalettir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Utanç vericidir, rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürgünün 75. yılında Ahıska Türkleri Anma Programında konuştu. Ahıska Türklerinin yaşadıklarının altını önemle çizen Erdoğan, "Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar" dedi.


Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri anma programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bu salonda tam 75 senedir vatan hasreti döken, göz yaşı döken Ahıskalı kardeşlerimiz var.

Köklerimizi, köklerimizle bağımızı güçlendiren ata yadigarı eserlerimizin yok olup gitmesine izin vermemeliyiz. Restorasyon çalışmasıyla gelecek kuşaklara aktarmalıyız.

Bundan 75 yıl önce Ahıska'da insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden biri yaşandı. 100 bine yakın Ahıska Türkü Stalin tarafından sürgün edildi.

Sürgünü yaşayıp da 9 ayrı ülkede hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: Bugün soykırım ödüllendirildi
DÜNYA
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: Bugün soykırım ödüllendirildi

Nobel tepkisi

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Altıeylül ilçesindeki depremler birçok ilde hissedildi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma programında konuşuyor.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.
2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.