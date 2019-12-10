Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Utanç vericidir, rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri anma programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bu salonda tam 75 senedir vatan hasreti döken, göz yaşı döken Ahıskalı kardeşlerimiz var.

Köklerimizi, köklerimizle bağımızı güçlendiren ata yadigarı eserlerimizin yok olup gitmesine izin vermemeliyiz. Restorasyon çalışmasıyla gelecek kuşaklara aktarmalıyız.

Bundan 75 yıl önce Ahıska'da insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden biri yaşandı. 100 bine yakın Ahıska Türkü Stalin tarafından sürgün edildi.

Sürgünü yaşayıp da 9 ayrı ülkede hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

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Nobel tepkisi

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.

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Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır.