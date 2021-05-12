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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Güzel günler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan normalleşme açıklaması: Güzel günler bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik.

Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

"SALGIN TEHDİDİNE KARŞI GEREK HER TÜRLÜ YOL VE YÖNTEMİ KULLANACAĞIZ"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gerek her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz" diye konuştu.

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"ÜLKEMİZİN HAK ETTİĞİ YERİ ALMASINI SAĞLAMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinde, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamakta bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığı alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
Cumhurbaşkanı 'daki 'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır.

Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak da Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz.

Ülkemizde ciddi ve yoğun bir çalışma var eylül, ekim aylarına yetiştirmeye çalıştığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olayım.' ifadelerini kullandı.


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