Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Salgın kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu. Salgın sürecinde İranla dayanışma içinde olunduğunu belirten Erdoğan, "Diyaloğumuz birçok sorunun çözümünde belirleyici. Salgın sürecinde dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Salgın sürecinden inşallah güçlenerek çıkacağız. Alacağımız kararlar ilişkilere ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.