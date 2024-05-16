Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Ticaret hedefi 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz."

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Devletimizin nefesi enselerinde"

Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir."

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi.

"Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor." diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum." dedi.

"Takımlarımıza şampiyonada başarılar diliyorum"

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemini ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının, bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair görüşümü kıymetli mevkidaşımla da paylaştım."

Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile aynı grupta yer aldığını anımsatarak, "Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Başbakan Kobakhidze ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracaklarının altını çizen Erdoğan, şu anda 300 civarında Türk yatırımcının Gürcistan'da sürekli yatırım yaptığını, bunların, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.





Kobakhidze, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kobakhidze, "Türkiye çok yakın işbirliği yaptığımız stratejik ortaklığımız olan bir ülke. Bu ortaklığı da çok önemsiyoruz, büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu yineleyerek, "Sadece Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in gerçek lideri olan, Türkiye'nin milli çıkarlarını, Türk halkının milli çıkarlarını kararlılıkla savunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek benim için ayrı, özel bir onurdur. Liderliğiniz her birimiz için bir örnektir." diye konuştu.

Dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik düzenlenen saldırıya değinen Kobakhidze, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kobakhidze, görüşmede çok çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu, ikili, çok taraflı işbirliğinin ve ilişkileri en üst seviyede tutma konusunun ele alındığını aktardı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan'a ziyarette bulunacağına dair söz verdiğini aktaran Kobakhidze şunları kaydetti:

"Gürcistan için toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli. Şunu vurgulamak isterim. Gerçekten Gürcistan'a ve Gürcistan'ın milli çıkarlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekten dolayı çok memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz."

Kobakhidze, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olduğunu hatırlatarak, görüşmede Gürcistan'ın geleceğe yönelik planları bağlamında, aynı zamanda bölgesel gelişmelerin ve karşı karşıya kalınan sınamalarda ortak ne yapılabileceğinin istişare edildiğini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, "Biz, her zaman Kafkaslarda ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını destekliyoruz. Barışa, yapıcı işbirliğine de her zaman destekte bulunmak istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme çünkü bu sayede bu iki ülkenin de gerçek bir barış anlaşmasına ulaşacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bölgesel çatışmalar ele alındı

Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştüklerini, savaşın bölgenin barış altyapısına ve mimarisine karşı tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı için çözüme kavuşturma konusunda gösterdiği çabaları ele aldıklarını belirten Kobakhidze, Erdoğan ile Gürcistan'daki bazı gelişmeleri paylaştığını kaydetti.

Kobakhidze, uluslararası toplumun desteğiyle, müzakereler yapılarak Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinden yana olduklarını vurguladı.

"Türkiye, Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı"

Ticaret ve ekonomi gibi pek çok alanda ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kobakhidze, " Türkiye, Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı ve bu ilişkiyi, ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık." dedi.

Kobakhidze, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ortaklığın derinleştirilmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağı değerlendirmesinde bulunarak, ticaretin barış ve istikrar için ön koşul olduğunu ve ticaret aracılığıyla kalkınmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üç taraflı işbirliğinin önemine değinen Kobakhidze, "Karşılıklı saygı, ülkelerin kendi çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması, üç ülkenin bölgede işbirliği yapması gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Eğitim, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği

Kobakhidze, iki ülkeyi ve halklarını birbirine bağlayan farklı stratejik projeleri ele aldıklarına işaret ederek, stratejik ortaklığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim, savunma vegüvenlik gibi farklı işbirliği alanlarını görüştüklerini kaydeden Kobakhidze, her işbirliği alanının çok değer taşıdığını, işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti.







