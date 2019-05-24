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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan ÖTVde indirim müjdesi
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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'de indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'de indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'de indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'de indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın.

Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.

Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok, UBER olayının korsan taksicilikten farkı yok. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok.

İstanbul Seçimleri

YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada.

Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?

YSK mazbatayı bir adaydan alıp ötekine vermedi, çözümün yeniden sandıkta aranmasına hükmetti.31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz.

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Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.

Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?

ÖTVde indirim uzatılabilir

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