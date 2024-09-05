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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP mesajı: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan OVP hakkında bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Büşra Soyal
23:07 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:30 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.
Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Orta Vadeli Program
#OVP
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