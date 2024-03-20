Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 11 gün kala Burdur mitinginde 40 bin kişiye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı. Şu anda alanda 40 bin kişi var. Aşkınız daim olsun coşkunuz sandıklara dolsun.

Önümüzde yeni bir sınav daha var. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Kimler, hangi zihniyet tarafından yönetileceğinizin tercihini yapacaksınız.





Ramazan-ı Şerifin gelmesiyle sofralarımız bereketlendi. Bu mübarek ayın manevi havasını doya doya teneffüs ediyoruz.

Gönül coğrafyasına baktığımızda yüreğimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz Ramazan'ı acı içinde geçiriyor. Yarın nerede ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Türkiye bu noktada istikrar adası olarak yükselmektedir. Sanayicimiz, tüccarımız, turizmcimiz, iş dünyamız geleceğine umutla bakıyor."





Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz

"Bizim de dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Bölgemizdeki çatışmalardan bizler de etkileniyoruz. Pek çok yerde 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyonun bizi de zorluyor. Tüm bunlara rağmen 6 Şubat depreminin güçlükleri ile de mücadele ediyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu yılın bütçesinde deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Ülke olarak büyük imtihan ile sınandığımız gerçektir. Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz.





Depremzede kardeşlerimize sırtımıza dönemeyiz. Dün 30 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Teslim edilen konut sayısını yıl sonunda 200 bine çıkaracağız. Önceliğimiz deprem bölgesidir. Depremzede vatandaşlarımızı konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmektir. Deprem şehirlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Emeklilerimizden gelen serzenişlere kulak tıkamıyoruz. Maaş ve ikramiye artışları ile yüklerini hafifletmeye çalıştık. 300 milyar lira kaynak kullandık. Nisan'ın ilk haftasında ikramiyelerini yatırıyoruz. Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamak ve bunun için de enflasyonu tek hanelere düşürmemiz gerekiyor. Devletimizin geliri arttıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır biraz daha dayanışma bekliyorum. Muhalefetin sözlerine itibar etmeyeceğinize inanıyorum. Burdur bunların boş vaatlerine kanmasın."





Amacımız, kalıcı refah artışını sağlamak

"Pek çok yerde zirveye çıkan enflasyon oranları bizi de zorluyor. 53 binden fazla insanımızın vefat ettiği depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Amacımız, kalıcı refah artışını sağlamak. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak, yine başaracağız. Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça, omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız."

CHP'de para skandalı: Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez

"Deste deste paralarla yapılan kuleleri hepiniz izlediniz. Her televizyona çıkan farklı bir açıklama yapıyor. Acemi Genel Başkan Özgür Özel dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç biri mantıklı cümle kuramıyor. Tüm bunlar olurken meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok. Ben ne demiştim 'bay bay Kemal' demiştim. Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Bu rezaletten kendini kurtaramazlar. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nerelerde harcandığı açıklanmak zorundadır."





Özel'in 'Darbe' sözlerine tepki

"Özgür efendi akılla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin. İBB Başkanını da yanına alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin."



















