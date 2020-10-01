Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın' açıklamasına yanıt: Ne yapacağımızı soracak değiliz

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Uluslararası toplumu, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
- TBMM açılışında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ın, ''Türkiye müdahil olmasın'' açıklamasına, ''Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK KORKUTTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı.