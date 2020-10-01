Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Paşinyanın Türkiye müdahil olmasın açıklamasına yanıt Ne yapacağımızı soracak değiliz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın' açıklamasına yanıt: Ne yapacağımızı soracak değiliz

Türkiye'den Azerbaycan'a peş peşe gelen destek mesajlarının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ''Türkiye müdahil olmasın'' açıklamasında bulunmuştu. Konu ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Uluslararası toplumu, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

  • TBMM açılışında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ın, ''Türkiye müdahil olmasın'' açıklamasına, ''Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK KORKUTTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı.

Destek mesajları Paşinyan'ı korkuttu: Türkiye müdahale etmesin!
DÜNYA
Destek mesajları Paşinyan'ı korkuttu: Türkiye müdahale etmesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur
Abone Ol Google News
Vali açıkça uyardı

Vali açıkça uyardı

​Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir.
Bir elinde telefon bir elinde çekirdek

Bir elinde telefon bir elinde çekirdek

​Şehirlerarası otobüs şoförü faciaya davetiye çıkardı.
NATO: Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Sultanbeyli'de küçük çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.