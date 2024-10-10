Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Karaca'nın ailesine taziye telefonu: Tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz

"Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun süredir kayıptı. Kayıp olduğu süreçte de vekillerimizin olaydan haberdar olduğu ve arama sürecinde de bizzat takip ettiklerini biliyorum. Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu an adli tıpta işlemler devam ediyor. Biz de ailenin yanında olalım diye buradayız."