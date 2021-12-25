Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama: Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

#CANLI ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.



https://t.co/pNlLSb9Obb — Yeni Şafak (@yenisafak) December 25, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Maaşallah Gaziantep ne güzellik bu. İnşallah 2023'e de Samanyolu'yla birlikte yürüyerek gidelim. Sizleri en kalbi duyularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Gaziantep bir başka. İl Danışma Toplantısı vesilesiyle bizi bir araya getiren Rabbime şükran ediyorum.

Bugün açılışını yapacağımız eser ve hizmetlerin Gaziantepli kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

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Bugün 15 ay sonra yeniden Gaziantepli kardeşlerimizle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

(Salondaki pankart) Gençlik, ilginç bir noktayı yakalamış, "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Yine haklı çıktın."

Antep yürekli bir şehirdir. Antep cefakar bir şehirdir. Antep 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış vefakar bir şehirdir. Kurtuluşunun 100. yılında canlarıyla, kanlarıyla Antep'i savunan tüm kahramanlara rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim şehitlerimizin yolundan bizi ayırmasın.

Gaziantep her alanda tarih yazmaya devam ediyor. Gaziantep bugün ekonomiye katkı sağlayarak ülkemize örnek oluyor. Gaziantep'in yatırımda, istihdamda, büyümede Türkiye'de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum.

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"NE İŞİNİZ VAR SİZİN BÜYÜKELÇİLERLE"

İçinde olduğumuz salgın döneminde milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ettiler. Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine oy devşirme hesabı yapanlar var. Büyükelçilere mektup yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya?

Ağzını her açtığında bu ülkenin memurunu tehdit eden bir genel başkan var. Biz ise IMF'le defteri kapattık. Borcu biz ödedik biz. 27 buçuk milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara dayandı.

Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik.

Bay Kemal, şehir hastanesi nedir bilmiyor. Sen ne anlarsın bütçeden, bütçe kalemlerinden. Eğer çok merak ediyorsan, gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Diyor ki Merkez Bankası bağımsız değil. Ya orası bağımsız olmasa seni içeri alırlar mı? Sonra da İstatistik Kurumu'na gitti.

PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE İLGİLİ AÇIKLAMA

4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri parçalama noktasına geldi. Biz hayvanseverler noktasında bir yasal düzenleme yaptık, şimdi bu yasal düzenlemeyle orataya bedel çıkıyor. Asiye yavrumuz dün gece kendisini ambulans uçakla buradan kardeşim Ömer Özkan beyin hastanesine Antalya'ya naklettik. Orada gerekli operasyonlar kendisine yapılacak.

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OYNAT 02:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına tepki: Bedelini ödeyeceksiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili, 'O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz. Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız.' diye konuştu.

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Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Hiç dertleri yok, o yavru param parça oluyor, bu adamlar hala babasını nasıl aldatırız bunun içindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Biz babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da çok ideal bir yere sevk edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA ELEKTRİK VAADİ'

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.

Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum.

Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonu olmadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır.

(Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi.) Belediyelerin elektrikle ne işi var? Elektriği kimin dağıttığını bile bilmiyorlar. Arkadaşlarımız güzel bir şey söyledi. Adana sende, hadi yap. Muğla ve Antalya'da yangın oldu. Belediyeler sizde, oralarda ne yaptınız?