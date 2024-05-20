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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi ve Abdullahiyan için taziye mesajı: İran'ın yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında; "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

10:34 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:41 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
  • Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

  • Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.

  • Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

  • Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

  • Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#İran Dışişleri Bakanı
#İbrahim Reisi
#taziye
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