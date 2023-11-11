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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği: Kritik isimlerle peş peşe görüşmeler

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada liderlerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldığı bildirildi.

Semih Bozkuş
18:46 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:53 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için gittiği Riyad’da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında Gazze görüşmesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.


Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlattı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya seslendi: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya seslendi: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'a yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. "Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım. İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması" diyen Erdoğan, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı yaptı.


#İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi
#İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
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#Recep Tayyip Erdoğan
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#Görüşme
8 dakika önce
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