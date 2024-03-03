Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bu konudaki öncü rolü vurgulanarak, kadınların diplomaside, kriz çözümü ve barışın inşasındaki rolünün önemine dikkati çekildi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "kadın, barış ve güvenlik" konularını ADF'de her zaman gündeme getirdiği için teşekkür etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, 3. ADF kapsamında düzenlenen bu önemli program için Emine Erdoğan'a saygısını ve hayranlığını dile getirerek, dünyayı ya da bir parçasını değiştirmek istiyorlarsa bunu eski temellerle ve prensiplerle yapamayacaklarını söyledi.