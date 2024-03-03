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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Şahbaz Şerif’i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

22:29 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 23:11 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide tarihi gelişmeyi duyurdu: Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide tarihi gelişmeyi duyurdu: Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda açıklamada bulundu. Konuşmasında milli gelirin Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle önemli bir psikolojik eşiğin geride bırakıldığını ifade etti. Fahiş fiyatla mücadele konusunda da açıklamada bulunan Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu’ndaki 'Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'nde Emine Erdoğan’a övgü dolu sözler
Antalya Diplomasi Forumu’ndaki 'Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'nde Emine Erdoğan’a övgü dolu sözler

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bu konudaki öncü rolü vurgulanarak, kadınların diplomaside, kriz çözümü ve barışın inşasındaki rolünün önemine dikkati çekildi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "kadın, barış ve güvenlik" konularını ADF'de her zaman gündeme getirdiği için teşekkür etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, 3. ADF kapsamında düzenlenen bu önemli program için Emine Erdoğan'a saygısını ve hayranlığını dile getirerek, dünyayı ya da bir parçasını değiştirmek istiyorlarsa bunu eski temellerle ve prensiplerle yapamayacaklarını söyledi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Şahbaz Şerif
#Pakistan
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