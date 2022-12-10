Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık – Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap ediyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/OTRf2hx6vb — Yeni Şafak (@yenisafak) December 10, 2022

Erdoğan'ı açıklamalarından satır başlıkları:

En son eylül ayında geldiğimiz Samsun'a hasret kaldık. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el eleydik.

213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Laf değil icraat yapıyoruz.

Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz.

REKLAM

İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk. Samsun için altı Millet Bahçesi projemiz bulunuyor, bölünmüş yol uzunluğu 312 kilometreye ulaştırdık.