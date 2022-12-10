Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Ankara'da milli iradeye dönüştüğünü, Afyon'da da büyük bir zaferle tanıştığını vurgulayarak bu topraklardaki son devletin cumhuriyeti ilan ettiği zamanlarda kurulan hayallerini, bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin eşiği içerisinde olduklarını söyledi.

Kaybedilen altın kıymetindeki yılların, heba edilen imkanların ve yapılan zulümlerin hesabının en iyi Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorulabileceğine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

'TÜM TUZAKLARI ÇÖZÜYORUZ'

"Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu ne kadar acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Üstelik unutmayın derenin taşıyla derenin kuşunu vurma misali, bu sinsi alçaklıkların hepsinde de kendi insanımız kullanıldı. 'Alevi, Sünni' dediler. 'Sağcı, solcu' dediler. 'İlerici, gerici' dediler. 'Kürt, Türk' dediler. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyeti bile tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye, bu tuzakları çözdükçe, içindeki mankurtları tasfiye ettikçe, gücünü geçirdikçe adeta kendine gelmiştir."

REKLAM

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/OTRf2hx6vb — Yeni Şafak (@yenisafak) December 10, 2022

TOPLAM BEDELİ 5 .8 MİLYAR LİRA

Samsun'u projelerle ihya ettiklerini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz. İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk. Samsun için altı Millet Bahçesi projemiz bulunuyor, bölünmüş yol uzunluğu 312 kilometreye ulaştırdık." dedi.

OYNAT 03:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İthal danışmanlarla yürümedik bu yollarda siz varsınız. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı. Dünyanın dikkatle takip etiği bir ülke haline getirdik. Tahıl koridorunu biz açtık Tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz. Yarın sayın Putin ve Zelenski ile görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Biz dünyayla beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın. ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır'' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





'İNLERİNE GİRECEĞİZ DEMİŞTİK GİRDİK'

'Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk' diyen Erdoğan "Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılılları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içindeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri ile terbiye etmeye çalıştılar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Bu parlamentomuzda terör örgütlerinin uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak. Bu 6'lı masayı falan filan birlikte çökerteceğinize inanıyorum." diye konuştu.

REKLAM

'GELİŞMİŞ ÜLKELER GIPTA İLE BAKIYOR'

Gelişmiş ülkelerin Türkiye'ye gıpta ettiğini vurgılayan Erdoğan şunları söyledi: "Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Her alanda ülkemizi birinci lige çıkaracak eser ve hizmetleri sunduk. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar, Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Salgın krizinde, sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşı ve ilaçları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik. Veren el, alan elden hayırlıdır."

'GÖNLÜMÜZ MİLLETİMİZE BAKTI'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirmesini de eleştiren Erdoğan, "İthal danışmanlarla yürümedik bu yollarda siz varsınız Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı. Dünyanın dikkatle takip etiği bir ülke haline getirdik. Tahıl koridorunu biz açtık Tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"2023'TE SON DEFA DESTEK İSTİYORUZ

Şimdi de Türkiye Yüzyılı'yla ilgili büyük bir atılımın müjdelerini paylaştığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Gençler, hanımlar sizden çok daha güçlü çıkıyor... Maşallah... İşte 2023'e böyle yürüyeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir. Şimdi hazır mısınız? Gençler, Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? Öyleyse 2023'e kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Hanımlar, Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? Sizlerden de seçime girmedik ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı bekliyorum. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Yani kalenin içinde kim var? Hanım var, bayanlar var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi 2023 bitmiştir. Samsun 103 yıl önce Milli Mücadele'de yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı'nın da öncüsü, müjdecisi, taşıyıcısı olacaktır."