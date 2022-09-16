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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Teşkilat ile iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan "Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesine ilişkin paylaşım: Teşkilat ile iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında zirvede liderlerle yaptığı görüşmelerin görüntülerini içeren video da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde
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