Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: İHA ve SİHA'da dünya üçüncüsüyüz

“1993 yılından beri düzenlenen IDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayiinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum. Türkiye olarak karşılaştığımız pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini hamd olsun farklı alanlarda toplamaya başladık. Türk Savunma Sanayi sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleriyle, envai çeşit silah ve radar sistemleriyle rüştünü ispatlamıştır. Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz"