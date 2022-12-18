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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gençlerle bir araya geldi. Seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen genç kıza yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi tüyo için acele etme. Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim. Sonra tüyoyu değil size gerçeği veririz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"na katıldı.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo istendi.

"TÜYOYU DEĞİL GERÇEĞİ VERİRİZ"

Tatil programını buna göre yapacağını belirten genç kıza yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız. Şimdi tüyo için acele etme. Çünkü Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim. Sonra tüyoyu değil size gerçeği veririz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mardin'de bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı' programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birileri helalleşmeye gelecekmiş' diyerek eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen helalleşmeye gideceksen önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Helalleşmeye geleceksen, önce 10 yaşında, 11 yaşında, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın. Bir taraftan 6'lı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme?' dedi.

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