|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

18:03 - 15/12/2023 الجمعة
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesiyle görüştü.


Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Yetişen'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.


Uzman çavuş silah kazasında şehit oldu

Bitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yetişen için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını, protokol üyeleri teselli etti. Namazın ardından şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.





#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#şehit
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VGM burs miktarını güncelledi! Üniversite öğrencileri dikkat! Ocak ayından itibaren...