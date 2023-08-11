Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı

Türkiye, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan 6 kahramanına ağlıyor. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın, 2 hafta önce telefonla görüştüğü kuzenine, “Şehit olacağımı hissediyorum” dediği ve tabutunun başına koymaları için fotoğraf göndereceğini söylediği öğrenildi. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in, kendisiyle aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek’in ise 42 yıl önce Kırklareli’nde yaşanan Pancarköy faciası şehitlerinden olduğu ortaya çıktı.