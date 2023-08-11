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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

12:56 . 11/08/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Çavuş Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ile keskin nişancı atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#şehit İstikam Uzman Çavuş Kemal Özek
#şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ
#şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş
#şehit Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece
#şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Özdemir
#şehit Uzman Çavuş Özkan Lale
#şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer
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