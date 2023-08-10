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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında; "“Dünya barışını tehdit eden teröre karşı mücadele artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

16:09 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tarar mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Dünya barışını tehdit eden teröre karşı mücadele artarak devam edecektir.

Anavatan Türkiye’nin bölücü terör örgütlerine karşı, terörü kaynağında kurutup ulusal ve sınır güvenliğini korumaya yönelik yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında 1 Subay, 2 Uzman Çavuş, 1 Uzman Onbaşı ve 1 Sözleşmeli Er’in şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.


Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olarak, her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri alarak dünya barışını tehdit eden teröre karşı sürdürdüğü kararlı mücadelenin artarak devam edeceğine inancımı yinelerken, böylesi kalleş saldırıların beyhude olduğunu vurgulamak istiyorum.


Yaşanan bu menfur saldırı sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize şahsım ve devletim adına başsağlığı diliyorum.




#KKTC
#5 şehit
#Ersin Tatar
#Pençe-Kilit Operasyonu
19 dakika önce
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