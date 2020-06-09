Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı vefatının 3. yılında andı. Erdoğan, mesajında, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı vefatının 3. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

  • "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum.
  • Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum."


Seni öldürende yoktur din iman: Hain saldırıda şehit edilen Aybüke öğretmen unutulmadı
HAYAT
Seni öldürende yoktur din iman: Hain saldırıda şehit edilen Aybüke öğretmen unutulmadı


Abone Ol Google News
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Libyada söz sahibi Türkiyedir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TVkomedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.

100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
En büyük tehlike rehavet

En büyük tehlike rehavet

​Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.