Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı gönderdi.
İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu.
Torun'un cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Taner Torun'un ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.