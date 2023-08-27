Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Taner Torun'un ailesine başsağlığı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur'' ifadelerine yer verildi.