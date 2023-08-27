|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Taner Torun'un ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un ailesine başsağlığı diledi.

19:23 . 27/08/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı gönderdi.

İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Torun'un cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Taner Torun'un ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.


#Taner Torun
#Şehit
#Recep Tayyip Erdoğan
#PENÇE-KİLİT Operasyonu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)