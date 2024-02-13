Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yüksekten düşme sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğay'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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29 dakika önce