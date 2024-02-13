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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

18:52 - 13/02/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yüksekten düşme sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğay'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

#Adıyaman
#başsağlığı mesajı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay
#yüksekten düşme
29 dakika önce
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