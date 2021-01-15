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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'siber vatan' mesajı: Teknik altyapı ve içerik üretimi ile sahip çıkmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu. Erdoğan "Önümüzdeki günlerde siber vatana teknik altyapıyı güçlendirerek içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz.

Sanat eserleri bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir.

Göbeklitepe de bizimdir Efes de Ahlat da İstanbul da Ankara da bizimdir. Hepsine de sahip çıkacağız. Koruyup gelecek nesillere bırakacağız.

"BAŞIMIZ DİK"

Bize düşen görev bu birikimi daha ileriye taşıyacak, kültür sanat iklimini oluşturmaktır. Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden şekillendiği döneme girerken, üzerinde en çok durmamız gereken konuların kültür, sanat ve aile olduğunu düşünüyorum

Jomo Kenyata'nın bir sözü vardır. Diyor ki;

"Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda, bizim elimizde İncil onların elinde topraklarımız vardı."

Kültür ve sanat ülkelerin işgalinde, toplumların ele geçirilmesinde görülmeyen ordular olarak kullanılmıştır.

Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini, medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. Osmanlı döneminden başlayan Cumhuriyet döneminde hızlanan bu sürecin saldırılarına merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok eserde en çarpıcı halde görebiliriz.

Tarihi ve kültü ile bağı koparılmak için, içerden ve dışardan bu derece uğraşılmış başka bir millet var mıdır bilmiyorum.

"DİJİTAL ÇAĞ" DÖNEMİ

Aldığımız yaralar elbette oldu ancak mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı; dijital çağdır.

Siber dünyanın ABD'nin kuruluşundaki vahşi batıyı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hâle gelmesi tesadüfi değil bilinçli bir tercihtir.

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı dayatmaları dijital faşizm olarak tanımladığımızda birileri rahatsız olmuştur. Havada, karada, denizde verdiğimiz mücadeleyi siber vatanda da göstereceğiz.

Önümüzdeki günlerde siber vatana teknik altyapıyı güçlendirerek içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlıyız.

Bugün kendi tarihimizi konu alan dizilerim dünyada takip ediliyorsa doğru yoldayız demektir.

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Erdoğandan siber vatan mesajı

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