Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin açıklama: Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da, mevkidaşı Vuçiç ile ortak açıklama yapıyor.

https://t.co/YgfGfmsQzV — Yeni Şafak (@yenisafak) September 7, 2022

Görüşmelerimizde önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde buluştuk. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. İş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha hızlı şekilde gerçekleştirecektir.

Vucic'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yeni pazar yolu da Sayın Vucic'in yaklaşımının eseridir. 350 adet proje gerçekleştirilmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna başlayacağız.

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Sırbistan, çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke haline gelecek.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki bu sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostumla her türlü desteğe var olduğumuzu söyledik. Şuandaki gelişmeler olumlu, Balkanlardaki bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim, çünkü Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük, bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şuanda Batının isim saymaya gerek yok takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden batı var. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bu işin parasal boyutu var. Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim nerede bu paralar? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şuana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi? Görünüyor ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. E ne oldu Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar bir anda yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız, bunları neden daha önce düşünmediniz! Şimdi stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Rusya, hafife alınacak bir ülke değil, Batı yanlış yapıyor.

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VUCİC'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Türkiye'den SİHA alımı için gelecek yıl adım atacağız.

Sanayi anlamında ve ticaret anlamında odalarımız işbirliği gerçekleştirmekte... Bizler yeniden Sırbistan'a gelen Türklerin ve Sırbistan'dan Türkiye'ye giden Sırpların artmasını istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız