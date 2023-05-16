Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak şehitleri için taziye mesajı: Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."