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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırp mevkidaşı Vucic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerde ipi göğüsleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:54 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:04 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Sırbistan'da geride kalan gün yapılan genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. İlk sonuçlara göre merkez sağ parti SNS oyların yüzde 47'sini aldı, Vucic zaferini ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırp mevkidaşı Vucic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerde ipi göğüsleyen Sırp mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

'Güçlü ilişkilerin gelişerek devam edeceği' vurgusu

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Sırbistan
#Aleksandar Vucic
16 dakika önce
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