Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırp mevkidaşı Vucic'e tebrik telefonu

Sırbistan'da geride kalan gün yapılan genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. İlk sonuçlara göre merkez sağ parti SNS oyların yüzde 47'sini aldı, Vucic zaferini ilan etti.