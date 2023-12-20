Sırbistan'da geride kalan gün yapılan genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. İlk sonuçlara göre merkez sağ parti SNS oyların yüzde 47'sini aldı, Vucic zaferini ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırp mevkidaşı Vucic'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerde ipi göğüsleyen Sırp mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
'Güçlü ilişkilerin gelişerek devam edeceği' vurgusu
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: