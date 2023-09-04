Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihimizde önemli dönüm noktalarından birisidir

"Ecdadımızdan devraldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."