Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihimizde önemli dönüm noktalarından birisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sivas Kongresi’nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sivas Kongresi, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihimizde önemli dönüm noktalarından birisidir. Aziz milletimizi aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısı ile ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas’a gelen temsilciler almıştır. Kongre’de, yurdun bölünmez bütün olduğu yeniden vurgulanmış, kayıtsız, şartsız bağımsızlık hedefi ortaya konmuştur. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve dayatmalara karşı mücadele etme yönündeki kararlılığı yazılı belgelerden çıkarak, fiiliyata dönmüştür" dedi.
"Sivas Kongresi’nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: