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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın başladığını açıkladı. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

  • Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.

"Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı’nın başlama emrini verdi.

  • Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum.
  • Allah yar ve yardımcımız olsun."

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı
DÜNYA
Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

Tel Abyad'daki terör hedefleri ateş altına alındı

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Ceylanpınar'dan obüs sesleri duyuluyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Harekatın ardından Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Erdoğan'dan harekat bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek
GÜNDEM
Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Türkiye'nin hedefi barış koridorunu tesis etmek

Diyarbakır'da askeri hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı
FOTOĞRAF 15
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir sözleriyle duyurdu.
Title
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız ifadelerini kullandı. <br> <br> Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı harekatın saat 16.00'da başladığını duyurdu.


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#BarışPınarıHarekatı planı 🔍 Türkiye, Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde 'güvenle bölge' oluşturacak. 🇹🇷

Yeni Şafak Gazetesi (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()
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