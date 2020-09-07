Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması: Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.20'de başlayan toplantı ardından Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:





Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı denetlenecektir. Toplu taşımalarda tüm illerde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebilecektir. Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecektir.

OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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Virüsle mücadelede 'seferberlik' vurgusu

Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta ve evde kurlalar uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirleri bizi tek başına virüsten koruyabilir. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklar başlamadan mümkünse günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayılarını 0’ın altına indirmeliyiz. Salgının başından beri 141 farklı ülkeden 100 bin vatandaşımız kurduğumuz ulaşım köprüleriyle ülkemize getirdik. Biz bize yeteriz kampanyası ile toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinde hane başı 1000’er liralık ödemelerle ulaştırıyoruz.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti olarak her ihtimale hazırız Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk Milleti olarak biz, her ihtimale ve her sonuca hazırız' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Okullar açılacak mı?

Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.

Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.

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Doğu Akdeniz kararlılığı

Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık.

Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.

Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık.





