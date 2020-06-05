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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı. Bunlardan birinin de tüm Türkiye'de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

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