LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı hangi günler, saat kaçla kaç arası ve kimler muaf? Hepsi tek haberde Koronavirüsle mücadele eden Türkiye, yeni normal dönemine girerken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS ve YKS sınavına ilişkin yeni bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda, sınav süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak ancak bazı esnaf ve görevliler muaf tutulacak.

Haber Merkezi 19 Haziran 2020, 18:18 Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, 18:36 Yeni Şafak