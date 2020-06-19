Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs LGS ve YKSde sokağa çıkma yasağı hangi günler, saat kaçla kaç arası ve kimler muaf? Hepsi tek haberde
TÜRKİYE

LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı hangi günler, saat kaçla kaç arası ve kimler muaf? Hepsi tek haberde

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye, yeni normal dönemine girerken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS ve YKS sınavına ilişkin yeni bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda, sınav süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak ancak bazı esnaf ve görevliler muaf tutulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul yollarından bir kare (arşiv).
Sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul yollarından bir kare (arşiv).

Sokağa çıkma kısıtlaması, kamuoyunda bilindiği şekliyle 'sokağa çıkma yasağı' 81 ilde uygulanacak. LGS ve YKS sınavları süresince uygulanacak kısıtlamanın tarih ve saatleri şöyle:

  • 20 Haziran Cumartesi, saat 09.00 - 15.00 arası,
  • 27 Haziran Cumartesi, saat 09.30 - 15.00 arası,
  • 28 Haziran Pazar, saat 09.30 - 18.30 arasında vatandaşların sokağa çıkması yasak.

Vali Yerlikaya 'sokağa çıkma yasağı'nda kesilen ceza miktarını açıkladı
GÜNDEM
Vali Yerlikaya 'sokağa çıkma yasağı'nda kesilen ceza miktarını açıkladı

LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu
GÜNDEM
LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu

İstisnalar var

Sokağa çıkma sınırlamasından muaf tutulanlar ise şöyle:

  • Sınava girecek kişi toplu taşıma kullanıyorsa yanında bir yakını,
  • Sınava girecek kişi özel araçla seyahat ediyorsa bir yakını ve ek olarak sürücü,
  • Şehirler arası seyahat etmek için otobüs, tren, uçak vb. bileti almış yolcular,
  • Fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı dükkanı işletmecileri ve çalışanları için herhangi bir kısıtlama yok.

Türkiye'de bayram sessizliği: Sokağa çıkma yasağı sonrasında sokaklar boş kaldı
FOTOĞRAF 17
Title
İSTANBUL
Title
KARABÜK
Title
KIRIKKALE
Title
ÇANAKKALE
Title
KÜTAHYA
Title
BOLU
Title
KAHRAMANMARAŞ
Title
HAKKARİ
Title
UŞAK
Title
SİVAS
Title
KARAMAN
Title
İZMİR
Title
AFYON
Title
BURSA
Title
ANTALYA
Title
ADIYAMAN
Title
YOZGAT
Türkiye'de bayram sessizliği: Sokağa çıkma yasağı sonrasında sokaklar boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Türkiye genelinde sessizlik hakim oldu. Verilen mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla farklı illerdeki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
FOTOĞRAF 8
Title
Dünyada ve Türkiye’de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.
Title
Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.
Title
İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması beşinci defadır devam ediyor.
Title
Yaklaşık 65 milyona yakın vatandaşın evde kalması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Gece 00.00’da başlayan yasak 11 Mayıs saat 00.00’da kalkacak.
Title
İstanbul’da da yasaktan muaf olan vatandaşlar işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.
Title
Vatandaşların sosyal mesafe kuralına, maske kullanımını da önem verdikleri görüldü. Normal zamanlarda dolu olan Taksim Meydanının da boş olduğu görüldü. E-5 Karayolunda ise trafiğin az olması dikkat çekti.
Title
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
Title
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıktığı görüldü. İstanbul'un önemli yerlerinden olan Taksim Meydanında da yoğunluğun olmadığı görüldü.
Abone Ol Google News
Memurluğa giriş için yeni kanun Mecliste

Memurluğa giriş için
yeni kanun Meclis'te

Eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Türkiye yağışa teslim oldu

Türkiye yağışa
teslim oldu

​Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Hayata böyle tutundu

Hayata
böyle tutundu

​Bodrum kattaki kadını dalgıç polis kurtardı.
AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.

Çalıntı Yunan <br>adalarına <br>yakından bakalım

Çalıntı Yunan
adalarına
yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.
Dijital takip mi? Gözetleme mi?

Dijital takip mi? Gözetleme mi?

​Kovid-19 uygulamaları nasıl çalışıyor?

​PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar...
Son umudu İsrail

Son umudu İsrail

Hafter ile İsrail ilişkisinin perde arkası..

​Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

İBB'nin ​Adalar'a aldığı araçların evrakları incelenince anlaşıldı...

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde.

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

​Yıllarca Afrika'yı sömürüp zenginleşen Avrupa için işler sarpa sardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.