LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı hangi günler, saat kaçla kaç arası ve kimler muaf? Hepsi tek haberde

Sokağa çıkma kısıtlaması, kamuoyunda bilindiği şekliyle 'sokağa çıkma yasağı' 81 ilde uygulanacak. LGS ve YKS sınavları süresince uygulanacak kısıtlamanın tarih ve saatleri şöyle:
20 Haziran Cumartesi, saat 09.00 - 15.00 arası, 27 Haziran Cumartesi, saat 09.30 - 15.00 arası, 28 Haziran Pazar, saat 09.30 - 18.30 arasında vatandaşların sokağa çıkması yasak.
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LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu
İstisnalar var
Sokağa çıkma sınırlamasından muaf tutulanlar ise şöyle:
Sınava girecek kişi toplu taşıma kullanıyorsa yanında bir yakını, Sınava girecek kişi özel araçla seyahat ediyorsa bir yakını ve ek olarak sürücü, Şehirler arası seyahat etmek için otobüs, tren, uçak vb. bileti almış yolcular, Fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı dükkanı işletmecileri ve çalışanları için herhangi bir kısıtlama yok.
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İSTANBUL
KARABÜK
KIRIKKALE
ÇANAKKALE
KÜTAHYA
BOLU
KAHRAMANMARAŞ
HAKKARİ
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SİVAS
KARAMAN
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BURSA
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YOZGAT
Türkiye'de bayram sessizliği: Sokağa çıkma yasağı sonrasında sokaklar boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Türkiye genelinde sessizlik hakim oldu. Verilen mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla farklı illerdeki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı.
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Dünyada ve Türkiye’de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.
Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması beşinci defadır devam ediyor.
Yaklaşık 65 milyona yakın vatandaşın evde kalması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Gece 00.00’da başlayan yasak 11 Mayıs saat 00.00’da kalkacak.
İstanbul’da da yasaktan muaf olan vatandaşlar işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.
Vatandaşların sosyal mesafe kuralına, maske kullanımını da önem verdikleri görüldü. Normal zamanlarda dolu olan Taksim Meydanının da boş olduğu görüldü. E-5 Karayolunda ise trafiğin az olması dikkat çekti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıktığı görüldü. İstanbul'un önemli yerlerinden olan Taksim Meydanında da yoğunluğun olmadığı görüldü.