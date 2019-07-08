Gündem Erdoğan S-400ler uçaklara yükleniyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika S-400 füzelerinin sevkiyatı hakkında açıklama

Erdoğan: S-400'ler uçaklara yükleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul'da yaptığı açıklama S-400 füzelerinin teslimatı hakkında "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları da hazır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 8-9 Temmuz'da Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur.

Doğu Akdeniz'deki gerilim

Şu anda sondaj gemilerimiz kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiyor. Bu konuda sağdan soldan bazı sesler çıkabilir. Bu seslerin hiçbirisi bizi yolumuzdan alı koyamaz. Uluslararası camiada da bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Yunanistan'da dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Temennim odur ki Yunanistan'da yeni bir süreci barışık dayanışma içinde devam ettiririz.

S-400'ler uçaklara yükleniyor

S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor. Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağı bu konunun sorumluluğu Milli Savunma Bakanlğımız ve Genelkurmay Başkanlığımızda. Bu gelen bütün S400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.
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