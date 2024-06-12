Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa'ya sürpriz ziyaret: İletişim Başkanlığı tarihini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Aliyev, "Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bu beyanname ilişkilerimizi üst düzeye çıkarıyor. Beyanname askeri anlamda ve savunma sanayisinde karşılıklı yardımı içeriyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak. Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. Savunma sanayiinde Azerbaycan üretim merkezi olacak" ifadelerini kullandı.