Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykel dikme sözü vermişti. Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı temsilcilerinin önergesine yanıt veren Özcan, "Erdoğan, Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi. Heykel yapması için belediye önüne getirilen çimentolara da tepki gösteren Özcan, "Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri." diye konuştu.