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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi halinde heykelini diktireceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin dikilmesi için kendi rızası olması gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanlığına mektup yazdı. Erdoğan’a hitaben yazılan mektuba Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından verilen cevapta, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır" denildi.

15:59 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan’ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.

Erdoğan'a mektup yazdı

Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı. Özcan’ın Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği mektupta “Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından mektuba cevap geldi

Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.


Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

Özcan: İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız

Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykel dikme sözü vermişti. Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı temsilcilerinin önergesine yanıt veren Özcan, "Erdoğan, Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi. Heykel yapması için belediye önüne getirilen çimentolara da tepki gösteren Özcan, "Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri." diye konuştu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Tanju Özcan
#Bolu
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