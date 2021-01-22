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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihçi Yavuz Bahadıroğlu için başsağlığı mesajı: Eserleriyle tarihimizi sevdirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kıymetli eser kaleme alan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci)
Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci)

Osmanlı tarihi üzerine pek çok kıymetli eser kaleme alan Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
HAYAT
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Osmanlı tarihinin kıymetli kalemlerinden Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Hisarlı, Pazar, Rize’de dünyaya geldi. Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktadır. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı.

  • Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı var.

Yavuz Bahadıroğlu roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı
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