Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tecavüz skandalıyla çalkalanan CHP'ye sert tepki: Bu konuda konuşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki taciz olaylarına ilk yorum: Aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.' diye konuştu. Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:



'İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.'

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Erdoğan'dan satır başlıkları:

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Devletin şemsiyesi altına alıyoruz.

Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız.

Her insanımız gibi kadınların da onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.

Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi konuşan sürekli eleştiren bir kesim var.

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

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(CHP) Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

CHP'deki kadınlara sesleniyorum; Partisindeki taciz ve tecavüze sessiz kalan bu zata ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.

Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek.

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz.

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Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.

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