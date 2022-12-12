Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fabrika açılış törenine gelmeyen CHP liderine gönderme: Vizontele muhalefet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil Togg'un birkaç ay içinde yollarda olacağını belirten Erdoğan, "Toogg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Togg'un en son teknolojiye sahip üretim üssünü 29 Ekim'de açtık. Togg'un testleri şu anda devam ediyor. Birkaç ay içinde Togg'u yollarımızda göreceğiz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrim otomobiliyle verdik" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde

'GAFLET UYKUSUNDAN UYANMAYA DAVET EDİYORUM'

Togg'un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışına gelmek yerine ABD gezisine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyorum.