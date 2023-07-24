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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya Kıbrıs mesajı: Hiçbir zaman çözümden kaçmadık kaçmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında Kıbrıs meselesine değindi. Adadaki kriz karşısında Türkiye'nin hiçbir zaman çözümden kaçmadığını ve kaçmayacağını ifade eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." dedi.

20:07 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık üç buçuk saat süren Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'la ilgili Rum kesiminin ve Batı'nın su istimal ettiği barış müzakerelerine ve adada yaşanan krize değindi.

Türkiye'nin hiçbir zaman çözümden kaçmadığını ve kaçmayacağını ifade eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." dedi.

"Muhataplarımız sahadaki gerçekleri kabul etmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu konuda samimiyetimizi Annan Planı dahil tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Ancak muhataplar, dayatmalar yerine sahadaki gerçekleri kabul etmelidir."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde şehit ve gazileri minnetle yad ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yatırımların devam edeceğeini vurguladı.



#KKTC
#Kıbrıs
#Çözüm
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
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