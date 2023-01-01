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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi’nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Türkevi'nde kabul etti.

07:35 . 19/09/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

"Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.

Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78’inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Erdoğan, Türkevi’nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan, Duda ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Öte yandan, görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Abdülmecid Tebbun
#Türkevi
#Jens Stoltenberg
#Andrzej Duda
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