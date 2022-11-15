Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye taziye sunan ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
"Şükranlarımı sunuyorum"
Erdoğan paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9
İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022