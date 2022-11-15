Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiyeye taziye sunan ülkelere teşekkür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye taziye sunan ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiyeye taziye sunan ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Şükranlarımı sunuyorum"

Erdoğan paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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