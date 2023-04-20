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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan katılmış olduğu törende doğal gaz müjdelerini duyurdu. Erdoğan, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

21:24 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan katılmış olduğu törende evlerde kullanılan doğal gazın bir yıl süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Filyos
#Karadeniz gazı
15 dakika önce
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