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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Değerli yol ve dava arkadaşımız İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:54 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:58 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı. Kazada AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu da hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamoğlu için X hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında,
"Değerli yol ve dava arkadaşımız İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."
dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Samsun
#AK Parti
#Artvin
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