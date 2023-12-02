Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun’da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Toplamda dört aracın karıştığı kazada, İslamoğlu ile birlikte bir kişi daha hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.