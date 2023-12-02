Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı. Kazada AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu da hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamoğlu için X hesabından bir taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan paylaşımında,
"Değerli yol ve dava arkadaşımız İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."
dedi.
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5 dakika önce