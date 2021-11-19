Gündem AK Partinin acı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ilanı verdi
POLİTİKA

AK Parti'nin acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi. Mesajda, "Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı
Foto/arşiv: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İmran Kılıç
İmran Kılıç

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde dün akşam saatlerinde vefat etti. Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

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