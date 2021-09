Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yargı reformu' mesajı: Çalışmalarımızı hızlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adalet teşkilatımızın çehresini değiştiren fiziksel ve yapısal dönüşümlerin yeni örneğine daha şahitlik ediyoruz.

Bu yapılarla ülke, dünyaya bir mesaj veriyor. Sadece Yargıtay'ın yeni binasını değil, önce Danıştay'ı sonra Anayasa Mahkemesi'ni tamamlayarak dünyaya bir mesaj verdik.

Türkiye inşallah bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek. Ankara'da altı ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek çatı altında topladık. Böylece işleyişteki vakit kaybının önüne geçtik.

Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işletişindeki vakit kaybının önüne geçtik.

Binamızın hemen önünde inşa edilen Yargıtay Kavşağı'nın da hayırlı olmasını diliyorum.

Ankara'ya bir de şanına ve tarihe yakışır adliye binası kazandırmakta kararlıyız.

Devletin dini adalettir. Bir devlette adalet yoksa, hangi sistemle yönetildiğinin kim tarafından yönetildiğinin önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının sebebidir.

Elbette sadece büyük binalarla adalet sağlanmaz. Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsızlığı ve adil kararlardır.

Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir ve önemlidir.

Hukukun zulme alet edildiği kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü zalimler sergiledi. Darbecilerin, cuntacıların elinde adaletin nasıl bir zulüm makinesine dönüştüğünü gördük. Yassıada'yı, 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı unutmadık.

FETÖ'nün hakim, savcı görünümlü mensupları, milletimizin adalet duygusunu en kirli, en rezil şekilde suistimal etmeye kalktılar.

Kumpas davalarıyla adaleti kendi kirli ajanlarının aracı haline getirmeye çalışanlar milletimizi karşılarında buldular. Hangi oyunu denerlerse denesinler başaramadılar. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dimdik ayakta duran, görevlerini hakkıyla yerine getiren hakim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Gerçekten de 15 Temmuz demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da dönüm noktasıdır.

OYNAT 02:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının darbecilere selam duran adalet temsilcilerinin elinde zulüm makinesine dönüştüğünü hep birlikte gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Adalet dağıtanların sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu mukaddes sorumluluğu millet adına taşımaktan bihaber yargı mensuplarına rastladık. Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, darbecilere, cuntacılara selam duran adalet temsilcilerinin elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini hep birlikte gördük. 12 Eylül faşizminin pervasızlığı hala aklımızdadır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat zulmüne ortak olan sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi aklımızdadır.' dedi.







Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders, yargı tarafsızlığının hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir.

Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz. Adil davranma yükümlülüğü her kurum, her fert için geçerli bir yükümlülüktür.

Yürütme organı olarak bize düşen yargının performansını artıracak her türlü yardımı sağlamaktır.

Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı 709'dur. Bu rakamlar iş yükünde yüzde 38'lik bir düşüşü gösteriyor.

Yargının kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum. Hukuk ve hakkaniyetin sınırları içerisinden yargı kararları da eleştirilebilir.

Yeni adli yılda yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.

4. yargı paketimizle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirdik. Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor, asıl bundan sonra yağacaklarımıza bakıyoruz.

Arkadaşlarımız en kısa zamanda yeni yargı paketini TBMM'nin gündemine getirecek. Gönlümüz arzu eder ki, tüm siyasi partiler olarak yeni anayasa hazırlığımızı beraber gerçekleştirelim.

