Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yazıcıoğlu mesajı: Vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Yazıcıoğlu için "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı" diyen Erdoğan, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da paylaştı.

GÜNDEM Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı