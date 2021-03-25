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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yazıcıoğlu mesajı: Vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 12'nci yıldönümünde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. Erdoğan yayımladığı mesajda, "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yazıcıoğlu mesajı: Vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Yazıcıoğlu için "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı" diyen Erdoğan, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da paylaştı.

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